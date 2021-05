IRPINIA. Card vaccinale anti-covid, partita la distribuzione

Al via la distribuzione delle Card Vaccinali anti-covid 19 da parte dell’Asl di Avellino, con il supporto della Protezione Civile. L’Asl di Avellino ha avviato la distribuzione delle Card Vaccinali presso i Comuni tramite l’ausilio del personale della Protezione Civile, impegnato nel lavoro di consegna delle smart card. Il cittadino viene avvisato tramite servizio sms della disponibilità della propria card presso il Comune di appartenenza così da provvedere al ritiro. “Ringraziamo la Protezione Civile, impegnata in questo importante lavoro al servizio dei cittadini – afferma il direttore generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante – grazie all’ausilio dei volontari della Protezione Civile abbiamo avviato la distribuzione di migliaia di card vaccinali. Il lavoro di centinaia di volontari, con il supporto delle amministrazioni comunali, rappresenta un impegno prezioso per il prosieguo della Campagna Vaccinale anti-covid 19, a loro va il nostro ringraziamento”.

