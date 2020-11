IRPINIA. CONTINUA FINO AL 7 DICEMBRE LO SCREENING DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA

A seguito dell’Ordinanza regionale n. 93 del 28 novembre 2020, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha disposto la continuazione fino al 7 dicembre 2020 degli screening su base volontaria, attraverso la somministrazione di tamponi antigenici, del personale docente e non docente della scuola primaria (ad esclusione delle prime classi) e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, nonché degli alunni e relativi familiari conviventi.

Si ricorda che, per poter prenotare il tampone antigenico, è possibile contattare il numero verde regionale 800 814 818, attivo dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata dello screening; è, inoltre, possibile sottoporsi al tampone antigenico presso le postazioni drive-in dell’Asl di Avellino anche senza prenotazione.

Il cittadino dovrà recarsi presso la postazione drive-in negli orari e giorni indicati nella tabella, munito di tessera sanitaria, e nel caso di minori di tessera sanitaria del minore e del genitore/tutore che lo accompagna.

