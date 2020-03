IRPINIA. Coronavirus. Morte sospetta, funerale sospeso salma sottoposta ad autopsia

Una donna è morta ieri a Serino, un’ottantenne che nelle settimane precedenti aveva avuto un’operazione al femore, dimessa dopo qualche settimana dall’ospedale, era in convalescenza. Il suo quadro clinico è peggiorato nei gli ultimi giorni fino a portarla alla morte nella giornata di ieri. Tutto era pronto per i funerali ma la Procura di Avellino vuole vederci chiaro al punto di sospendere le esequie e trasferire la salma alla Moscati per eseguire gli accertamenti e stabilire se possa essere stato il micidiale virus. La anziana donna aveva nelle ultime ore della sua vita febbre alta e problemi respiratori, tutto ciò ha fatto pensare al Coronavirus. Entro poche ore si saprà se si è trattato di un falso allarme oppure meno.

