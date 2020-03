IRPINIA. Coronavirus, positivo anche il marito della donna risultata positiva al primo tampone „ Coronavirus, positivo anche il marito della donna risultata positiva al primo tampone

Positivo al Covid-19 anche il marito della donna trasferita il 5 marzo scorso dal P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino all’AORN “Moscati” di Avellino . Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha già attivato la sorveglianza fiduciaria, come da circolare ministeriale, e sono in corso ulteriori approfondimenti epidemiologici. Salirebbero così a 5 le persone colpite del Coronavirus.

Intanto l’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati 68 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi 12 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Totale positivi in Campania: 101.

