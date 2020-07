IRPINIA. Domani niente ritiro rifiuti per lo sciopero di Irpiniambiente

Domani 14 luglio, a causa dello sciopero dei lavoratori di Irpiniambiente non saranno ritirati i rifiuti. Per la giornata di domani, saranno garantiti i soli servizi indispensabili come richiamati dall’art. 2 della Legge n.146/90 (quali le raccolte in programma negli ospedali, case di cura, caserme e case circondariali, utenze scolastiche, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza e la raccolta e la pulizia presso le aree dei mercati presenti sul territorio.

