IRPINIA. Dopo la morte di Joseph muore anche Leonardo. Erano rimasti coinvolti in un incidente stradale

Lo scorso 31 luglio sulla statale Jonica, meglio conosciuta come 106, due amici in viaggio per le vacanze erano rimasti coinvolti in un drammatico incidente stradale. Oggi la notizia della morte anche di Leonardo Guarino, il 24 enne di Aiello del Sabato rimasto gravemente ferito quella sera in cui perse la vita un altro giovane avellinese, Joseph Buonfino.

Leonardo era ricoverato all’ospedale di Policoro, in Basilicata. Troppo gravi le ferite riportate. Il giovane, dopo aver lottato per due settimane, è morto nella notte. Joseph aveva perso il controllo dell’auto, una Ford Mondeo che aveva finito la sua corsa, dopo aver impattato contro la parte posteriore di un autobus in marcia, contro una parete della galleria Vittoria, nel territorio del comune di Montegiordano.

adsense – Responsive – Post Articolo