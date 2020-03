IRPINIA. Doppio intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera in provincia

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 10 marzo, hanno effettuato un doppio intervento per incendio. Il primo, subito dopo le ore 22’00, si è verificato in via Pironti a Montoro, e ha riguardato una canna fumaria e parte del tetto in legno di un’abitazione del posto. Il pronto intervento di due squadre, con l’ausilio dell’autoscala ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che le stesse si propagassero a tutto il tetto. Nessuna conseguenza per la famiglia residente.

A seguire, intorno alle ore 23’30, due squadre, sempre della sede centrale di Avellino, sono intervenute a Serino in via Laura, per un incendio che ha interessato due baracche in legno e lamiere adibite a deposito agricolo. Anche in questo caso le fiamme che hanno avvolto la struttura, sono state spente e messo in sicurezza l’area.

