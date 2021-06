IRPINIA. Forza Italia si organizza in provincia grazie al nuovo coordinamento

Continuano i lavori in casa Forza Italia ad Avellino dove a a ritmo serrato il coordinamento provinciale di Forza Italia, presieduto da Carmine De Angelis fresco di nomina, appare determinato a far crescere e dare stabilità al partito. Sono diverse le adesioni arrivate in questi giorni da vari consiglieri comunali della provincia. Insieme al Movimento Giovanile, con a capo Michela Colucci, e al gruppo Azzurro Donna, coordinato da Giuliana Franciosa, si punta verso un unico obiettivo: far diventare Forza Italia il primo partito in provincia di Avellino.

adsense – Responsive – Post Articolo