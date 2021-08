IRPINIA. Giovane 16enne irpina violentata ad Acciaroli. Arrestato 17enne napoletano

I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, in collaborazione con i colleghi dell’Arma di Torre Annunziata (NA), coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare, emessa dal GIP del predetto Tribunale, nei confronti di un 17enne residente nel Napoletano. Il giovane deve rispondere di violenza sessuale commessa, ad Acciaroli di Pollica, nei confronti di una 16enne irpina che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la propria famiglia. Il minore tratto in arresto, dopo una serata tra amici, si era offerto di accompagnare la ragazza ma, approfittando dello stato di ebrezza della minore, la costringeva a subire palpeggiamenti cagionandole, altresì, lievi lesioni. I fatti avvenivano in pieno centro abitato in un luogo, in quel momento della sera, non frequentato. La giovane, poi, riusciva a fuggire ed a chiedere aiuto ad alcune amiche.

Le indagini svolte dai militari cilentani hanno portato all’individuazione dell’autore del gesto, nel frattempo ritornato al proprio paese, dove è stato rintracciato e sottoposto al provvedimento cautelare sollecitamente emesso dall’Autorità giudiziaria minorile salernitana, che ne ha disposto il collocamento presso una comunità della provincia di Napoli.

