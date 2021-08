Incidente sul lavoro. È accaduto nel primo pomeriggio nel deposito di un’impresa termoidraulica di Bonito (AV): un 25enne del luogo, è rimasto ferito a seguito dello scoppio di una bomboletta di gas per ricarica di condizionatori.

Prontamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino per un trauma alla mano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.

Accertamenti in corso.

