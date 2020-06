IRPINIA. Grave incidente sull’Ofantina, due uomini finiscono in ospedale

Nel pomeriggio di oggi 19 giugno, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, è intervenuta sulla SS 7 BIS, Ofantina, al Km. 325,80 nel territorio del comune di Volturara Irpina, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto rimanevano feriti i due rispettivi conducenti, un uomo di 41 anni e uno di 32, i quali venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza.

adsense – Responsive – Post Articolo