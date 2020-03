IRPINIA. I giovani si mobilitano per raccogliere materiale utile da devolvere all’ Ospedale Sant’Ottone Frangipane

Siamo un gruppo di giovani irpini che in questi giorni concitati vogliono esprimere il proprio supporto e il proprio “grazie” al personale sanitario del Frangipane di Ariano Irpino e all’Asl Av che si trovano a far fronte all’emergenza COVID – 19.

Questa raccolta fondi – ne siamo consapevoli – rappresenta solo una piccola goccia, ma restiamo uniti in questa tempesta.

Grazie a chiunque vorrà sostenere la raccolta e far diventare questo gruppo un’onda positiva piena di speranza.

Questa raccolta fondi utile sarà utile potenziare le strutture medico sanitarie dell’ospedale:

– Mascherine

– Tute protettive

– Kit di protezione individuale

– ecc.

Anche una piccola donazione può aiutare.

I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’Ospedale e all’ASL AV.

#ARIANORESTIAMOUNITI #IRPINIARESTIAMOUNITI

In 24 ore abbiamo raccolto 6.713 euro grazie a 362 donatori utilizzando gofundme.me piattaforma di crowdfunding.

Per chi volesse continuare a donare, può farlo su questo link à http://bit.ly/33906vf

Siamo in attesa di ricevere disposizioni dai referenti dell’Asl Av su come devolvere l’intera donazione raccolta.

adsense – Responsive – Post Articolo