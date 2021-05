I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 16’30 di oggi 5 maggio, sono intervenuti a Santo Stefano del Sole in via Provinciale, per soccorrere un uomo del posto in seguito ad un incidente avuto con il trattore. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento, l’uomo di 82 anni è deceduto, e dopo gli adempimenti di rito è stato estratto dal pesante automezzo.

adsense – Responsive – Post Articolo