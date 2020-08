IRPINIA. Il maltempo di ieri ha provocato ingenti danni all’agricoltura. La Confagricoltura Avellino oggi farà la prima stima

Il maltempo di ieri pomeriggio sull’Irpinia e in particolare sulla Valle del Calore e l’alta Irpinia ha procurato ingenti danni alle coltivazioni a causa soprattutto della grandine e del vento. Il presidente di Confagricoltura Avellino, Frattolillo, ha dato la disponibilità dei tecnici dell’associazione per effettuare le prime stime dei danni ai vigneti, uliveti, noccioleti e così via, per la redazione dei piani di rimborso alla assicurazione rischi meteo. Già oggi i tecnici saranno a lavoro. Le parti interessate possono contattare i responsabili dell’associazione.

