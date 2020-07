IRPINIA. Il Movimento Italiano Disabili partecipa all’evento dell’associazione “Resto in Irpinia”

“Ieri ho preso parte, come Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili, all’evento culturale dell’ ASSOCIAZIONE PROVINCIALE RESTO IN IRPINIA di cui ho l’onere e il piacere di farne anche parte , associazione che ha lo scopo di valorizzare il territorio dell’Irpinia coinvolgendo i giovani, che sono a mio avviso, il fulcro di una società invitandoli a restare in Irpinia con azioni concrete, associazione tra l’altro in rete col movimento per l’affermazione dei diritti dei disabili nel turismo accessibile. I volontari dell’Associazione dal cuore grande e persone sensibili tutti che ringrazio indistintamente partendo dal Presidente Marra alla segretaria Antonia per la loro accoglienza nel gruppo e nella partecipazione all’evento hanno dimostrato grande sensibilità verso i diversamente abili partendo da me, e hanno voluto rendermi omaggio con la consegna della loro maglietta ufficiale che avrò l ‘ onore e il piacere di indossare nelle prossime iniziative future”. Giovanni Esposito

