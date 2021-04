Da questa mattina sono attive le 12 unità mobili per la vaccinazione domiciliare dei soggetti over 80, fragili e disabili non deambulanti. Le 12 unità mobili si vanno ad aggiungere alle 6 già attivate per i pazienti in ADI, Assistenza Domiciliare Integrata. Alle ore 14.30 presso la sede ASL di Avellino sarà disponile uno dei team mobili, impegnati nel servizio, per eventuali interviste.

