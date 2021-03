IRPINIA. In tilt il sistema informatico dei vaccini, ore di attesa dinanzi ai centri Vaccinali

E’ andato in tilt il sistema informatico dell’Asl Regione Campania che gestisce la procedura di vaccinazione in Campania. Da circa mezzogiorno si sono formate lunghe file nei pressi dei punti Vaccinali Covid 19, come ad Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, ma il blocco a quanto sembra riguarderebbe anche altri punti della Regione Campania. Tutto ciò ha purtroppo interrotto la procedura di vaccinazione delle persone convocate oggi con la formazione di assembramenti nei vari punti predisposti dall’Asl. Gli operatori sanitari attendono istruzioni dai dirigenti e non si esclude che si possa procedere manualmente per la registrazione dei soggetti, con l’acquisizione dei dati previsti, consenso, privacy, ecc, procedura che chiaramente allungherà i tempi di attesa.

