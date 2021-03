IRPINIA. Incidente a Pratola Serra tra due veicoli. Due feriti

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 3 marzo, sono intervenuti nel comune di Pratola Serra in via Ventole, alla frazione Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, di cui una finita fuori strada e l’altra ribaltata. I due rispettivi conducenti, di 39 e 70 anni, entrambi originari del posto, sono rimasti feriti e sono stati affidati ai sanitari del 118, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

adsense – Responsive – Post Articolo