Incidente domestico accaduto qualche ora fa in un’abitazione di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) dove una grossa finestra, per cause in corso di accertamento, si è staccata dall’infisso e travolto una coppia di coniugi, verosimilmente intenti all’apertura della stessa.

I malcapitati, entrambi ultrasessantenni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al “Moscati”.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco.

