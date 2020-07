Un incidente stradale mortale si è verificato circa un’ora fa, in Via Variante a Cervinara.

Purtroppo per un 53enne del luogo (alla guida della Vespa che si è scontrata con una Ford Focus), non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Avellino, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

