Monteverde. Incidente stradale, auto esce fuori strada e il conducente rimane ferito

Durante la mattinata di oggi 15 giugno, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, è intervenuta a Monteverde, sulla SS 401 al Km. 14,300, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada. L’uomo alla guida di 64 anni, originario di Sant’Andrea Di Conza, è rimasto ferito, e i sanitari del 118 intervenuti lo hanno trasportato presso l’ospedale di Potenza per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

