IRPINIA. La Fai-CISL palude all’azione degli Idraulici Forestali

La Fai-CISL palude all’azione degli Idraulici Forestali, che in questi giorni di emergenza dovute alle forti pioggie hanno duramente colpito la Campania in particolare agli Idraulici Forestali della Comunità Montana” Partenio Vallo di Lauro ” e quelli della Irrno Solofrana .

La loro azione sia sul primo intervento che nella fase post-emergenza è stata particolarmente efficace tanto da ricevere elogi dalla cittadinanza e dai Sindaci dei comuni coinvolti, Monteforte irpino, Moschiano e molti comuni del basso e medio sele come Montoro , Piazza di Pandola Forino ecc.ecc.

La Fai-CISL nel rimarcare l’efficienza e l’utilità di questi lavoratori per la cura del territorio ricorda che questi operai spesso svolgono il loro lavoro in condizioni di precariato, sia dal punto di vista economico che lavorativo , alcuni di questi hanno mesi di stipendi arretrati (Irno Solofrana) e molti vivono una situazione di precariato lavorativo da oltre 15/20 anni , lavorando quindi solo per parte dell’anno (circa sei mesi ), come gli OTD si della Comunità Montana” Partenio Vallo di Lauro” che a breve concluderanno le loro giornate annue e quindi si ritroveranno di nuovo disoccupati e il territorio di nuovo scoperto della loro preziosa presenza.

Come Organizzazione Sindacale la Fai-CISL oltre a elogiare e ringraziare questi lavoratori per quando fatto, coglie l’occasione per sollecitare chi di dovere per sedersi intorno ad un tavolo e chiudere quando prima le varie vertenze di questa categoria di lavoratori , che vanno dalla Stabilizzazione dei precari alla stabilità economica di tutti e non per ultimo al rinnovo del contratto nazionale di categoria.

adsense – Responsive – Post Articolo