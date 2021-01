IRPINIA. La neve continua a creare difficoltà alla circolazione. Auto e autocarro fuori strada

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 18 gennaio sono intervenuti ad Ospedaletto D’Alpinolo in contrada Utracchi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura uscita fuori strada. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, mentre la ragazza alla guida non ha subito conseguenze.

A seguire un’altra squadra del Comando di via Zigarelli si è portata a Roccabascerana, alla frazione Cassano Gaudino, per il recupero di un autocarro rimasto impantanato. L’automezzo è stato recuperato con l’ausilio dell’autogru, e rimesso in carreggiata.

adsense – Responsive – Post Articolo