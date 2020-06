Ennesimo probabile avvistamento di un grosso felino: “la pantera” sarebbe stata notata verso mezzanotte in agro del Comune di Grottolella, da un’automobilista in transito sulla SS 88.

E questa mattina, in località boschiva di Summonte, sono stati ritrovati i resti di un cinghiale.

Accertamenti e ricerche tuttora in corso.

adsense – Responsive – Post Articolo