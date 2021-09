IRPINIA. L’Ato si è vista approvare e finanziare la posizione di un tirocinio extracurriculare per il profilo di addetto alla contabilità

“Un’importante occasione di crescita professionale per i giovani disoccupati/inoccupati che, inseriti in un contesto lavorativo, avranno l’opportunità di ampliare le proprie competenze al fianco di professionisti, al fine di potersi esprimere al meglio in analoghi contesti lavorati futuri”. Il presidente dell’Ato rifiuti di Avellino Valentino Tropeano annuncia l’adesione dell’ente alla Fase II del programma europeo Garanzia Giovani.

L’Ato si è vista approvare e finanziare la posizione di un tirocinio extracurriculare per il profilo di addetto alla contabilità a seguito della presentazione dell’istanza all’avviso pubblico Misura 5 – Tirocini extracurriculari, pubblicato dalla Regione Campania nel dicembre del 2019.

Il progetto entra nella sua fase operativa: l’ente procederà alla pubblicazione dell’offerta di tirocinio sulla borsa lavoro regionale www.cliclavoro.lavorocampania.it.

A partire da oggi 22 settembre e fino al 02 ottobre 2021 i giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni – non iscritti a scuola né all’Università, che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale e che risultano disoccupati – e giovani non Neet di età compresa tra i 16 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino disoccupati e residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, potranno candidarsi alle offerte di tirocinio.

Al futuro tirocinante spetterà un’indennità di partecipazione di 500,00 euro mensili per n. 6 mesi.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare il bando sul sito dell’ente all’indirizzo www.atorifiutiav.it.

