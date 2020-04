I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 19.25 di oggi 19 aprile, sono intervenuti a Montefalcione sulla SP 280, al Km. 1, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e si ribaltava finendo fuori strada. Purtroppo per l’uomo alla guida di 36 anni, originario di Montefalcione, non c’รจ stato nulla da fare, e i sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso.

