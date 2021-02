Su proposta del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino e in particolare a causa della neve che sta interessando l’intera Irpinia è stato chiesto la possibilità al Presidente del Tribunale di Avellino, dottor Vincenzo Beatrice, di differire le udienze di lunedì 15 febbraio 2021 nei casi in cui i difensori non possono raggiungere le sedi giudiziarie sia del Tribunale che del Giudice di Pace. Ecco l’ordinanza emessa dal Presidente

