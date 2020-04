IRPINIA. Movimento Italiano Disabili: “Dotare le strutture di riposo anziani e residenziali per diversamente abili di tutto il necessario per evitare il contagio da Covid-19”

Il Coordinatore Regione Campania del Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito unitamente a tutto il Coordinamento Campania, avendo appreso da organi di informazione del dramma verificatosi in alcune case di riposo per anziani e strutture residenziali per diversamente abili di nascite di focolai di contagi di Coronavirus, invita i sindaci e le varie Asl territoriali e tutti gli organi di competenza ad attivare ulteriori controlli necessari a contrastare il sorgere di rischi affinchè le strutture siano dotate di D.P.I. quali mascherine e disinfettanti e che tali presidi siano resi disponibili a tutti gli operatori che lavorano nelle strutture ma anche a tutti gli utenti accolti nelle strutture al fine di prevenire ulteriori disagi. Stesso invito lo rivolgo ai rappresentanti delle case di fraternità che raccolgono i senzatetto e gli immigrati.

Il Coordinatore Campania Giovanni Esposito dichiara: ringrazio quanti accoglieranno il nostro e il mio invito, in questo momento tenuto conto del sovraffollamento delle strutture ospedaliere e dell’eccessivo carico di lavoro del personale ospedaliero ritengo sia più efficace prevenire il rischio del contagio piuttosto che dover ricorrere a cure, ringrazio anticipatamente le strutture che adotteranno le misure.

Esposito Giovanni

