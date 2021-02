I Vigili del Fuoco di Avellino, sono stati impegnati in diversi interventi per il recupero di veicoli rimasti bloccati a causa della neve. Uno di questi è stato effettuato sulla SS 7, nel territorio del comune di San Michele di Pratola, dove un camion per la raccolta dei rifiuti è uscito fuori strada. Con l’ausilio dell’autogru, il pesante automezzo è stato recuperato e rimesso in carreggiata. Il conducente non ha subito conseguenze.

