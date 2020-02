IRPINIA. Nomina importante per il dirigente sindacale irpino Lorenzo Tramaglino. Nominato responsabile della formazione ed eventi della provincia di Avellino.

Tra le finalità dell’ente figurano attività di prevenzione sulla sicurezza, sulla legalità e formazione di volontari impegnati nelle manifestazioni pubbliche.

Lorenzo Tramaglino già dirigente sindacale comparto sicurezza e vigilanza Campania fesica confsal e stato nominato responsabile della provincia di Avellino del settore formativo Sistem Defence Academy security dal consiglio nazionale Federitalia (Ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Ministero dell’Interno)” con sede a Roma, ente che si occupa della formazione e delle attività di sicurezza, ma anche la gestione e l’organizzazione dei piani di sicurezza per eventi pubblici. Il personale impegnato frequenta corsi di formazione continua in tecniche e tattiche operative di Security , abilitati dal decreto Maroni in qualità di addetti ai servizi di controllo.

Il “Sistem defence academy security” è stato creato per fornire la massima sicurezza e difesa per i cittadini, ma anche per gli appartenenti alle forze armate. Consiste nell’insegnamento di tecniche del bloccaggio e immobilizzazione, di risposta all’aggressione da armi e di difesa personale femminile. Tra le finalità dell’ente figurano anche corsi di attività di prevenzione sulla sicurezza, sulla legalità e formazione di volontari impegnati nelle manifestazioni pubbliche ed in aggiunta un corso di antibullismo.

adsense – Responsive – Post Articolo