IRPINIA. Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco a causa delle abbondanti nevicate

In seguito alla nevicata di ieri i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per tutta la notte per interventi, molti dei quali necessari per il recupero di veicoli rimasti bloccati lungo le strade come ad Ariano Irpino in Contrada Bosco, a Grottolella in localita’ Pozzo Del Sale e a Montemiletto in via Regina Margherita. Sempre questa notte, sono partite due unità con il gatto delle nevi, per Castel Saraceno in provincia di Potenza, per il recupero di due alpinisti rimasti bloccati in quota.

