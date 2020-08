IRPINIA. Nuovi appuntamenti con la donazione del sangue targata Fratres

Grazie all’organizzazione delle giornate di raccolta di sangue da parte del Regionale Fratres Campania, continua l’approvvigionamento di sangue per la sanità Campana, nonostante il clima di emergenza. Tutto ciò è reso possibile grazie alla dedizione non solo dei volontari Fratres ma anche dei numerosi donatori e al loro senso civico.

A tale proposito, di seguito riportiamo le date delle giornate di raccolta previste per questo week-end.

DONAZIONE CON AUTOEMOTECA

DATA GRUPPO FRATRES

22/08/2020 SALZA IRPINA

23/08/2020 MONTORO

23/08/2020 GESUALDO

I volontari dell’associazione saranno a disposizione della cittadinanza a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 12:00. Tra i criteri di eleggibilità del donatore, ricordiamo il compimento della maggiore età nonché l’astenersi dallo svolgere attività fisiche eccessivamente faticose evitando al contempo di consumare un pasto eccessivamente abbondante nelle 24 ore precedenti la donazione. E’ inoltre consigliata una leggera colazione prima della donazione, i volontari della Fratres infatti provvederanno ad offrire una colazione adeguata ad avvenuto prelievo di sangue.

Ricordando l’importanza della donazione con il fine di permettere la più ampia gamma di operazioni ospedaliere nonché per assistere gli affetti da patologie ematiche, invitiamo caldamente la popolazione alla partecipazione previa PRENOTAZIONE AL NUMERO: 3891222360.

La prenotazione è necessaria per il corretto svolgimento della giornata di donazione in accordo alle attuali normative vigenti per la prevenzione e la salute pubblica.

Per info più dettagliate consigliamo la consultazione del seguente link:

https://www.fratres.it/approfondimenti/faq#.XarPzOgzbIU

Miriam Petraglia

