IRPINIA. Ponte delle Filande, sottoscritto il contratto con l’impresa appaltatrice per l’avvio dei lavori

E’ stato sottoscritto il contratto tra la Provincia e l’impresa che si è aggiudicata l’appalto per l’esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo Ponte delle Filande nel territorio del Comune di Atripalda. A breve si procederà alla consegna del cantiere alla ditta “Albergo Appalti srl” che ha sede a Matera.

Nelle scorse settimane l’ente ha acquisito la disponibilità dei suoli, con la procedura dell’occupazione d’urgenza, al fine di poter arrivare all’apertura del cantiere dopo una periodo di stop determinato da problemi di carattere burocratico.

“Nei prossimi giorni verranno programmati degli incontri operativi per avviare l’intervento per il quale la Provincia ha previsto un investimento complessivo di circa un milione di euro – spiega il presidente Domenico Biancardi – Si procederà con la demolizione dell’attuale ponte e con la realizzazione di una nuova struttura a campata unica. Si allargherà, quindi, la sezione del corso d’acqua in quel tratto. Un intervento risolutivo rispetto ai problemi di allagamento che si registrano da anni, con tutte le conseguenze derivanti per cittadini e aziende della zona”.

