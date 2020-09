IRPINIA. Regionali, Alaia trascina Italia Viva, dopo 100 sezioni scrutinate su 501, con il 10,07% diventa momentaneamente il secondo partito in Provincia

Dopo 100 sezioni scrutinate su un totale di 501, Italia Viva scavalca il partito “Davvero” e si posiziona al secondo posto tra i partiti più votati in Provincia, dopo il PD, grazie a Vincenzo Alaia, consigliere comunale uscente, il più votato in assoluto tra i 4 candidati del partito di Renzi. Ecco i dati parziali, clicca sul link per aggiornamenti:

https://elezioni.interno.gov.it/regionali/scrutini/20200920/scrutiniRI150080080000

Sezioni presidente : 98 / 501 – Sezioni liste circoscrizionali : 98 / 501

adsense – Responsive – Post Articolo