Una bomba da mortaio, risalente verosimilmente all’ultimo conflitto mondiale, è stata rinvenuta in un castagneto in agro del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, distante dal centro abitato.

I Carabinieri della locale Stazione hanno provveduto ad adottare le opportune misure di sicurezza, delimitando l’area interessata che sarà vigilata finché l’ordigno non verrà rimosso da personale specializzato.

