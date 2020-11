Guardia Lombardi. Scavano pozzo artesiano profondo 100 metri e all’improvviso boato e fiamme

Intervento alquanto insolito quello effettuato dalla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nel pomeriggio di ieri 2 novembre e tutt’ora ancora in corso. Infatti in un’azienda agricola di Guardia Lombardi, specializzata in allevamento di vitelli, una ditta privata ha effettuato lo scavo di un pozzo artesiano, profondo circa 100 metri, con il raggiungimento della falda acquifera come prefisso. Dopo l’ultimazione dei lavori, ad un certo punto si è avvertito un boato e la fuoriuscita di un dardo di fuoco, alto anche diversi metri, dalla buca. La squadra di Lioni, prontamente intervenuta, ha messo in essere tutti gli accorgimenti di sicurezza per evitare che le fiamme si estendessero al vicino deposito di rotoballe di fieno e al capannone degli animali. L’intervento continua ancora in questo momento.

