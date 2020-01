IRPINIA. Scherma campionati Italiani Cadetti Domenico Russo ritorna in pedana alla grande

🔊 Ascolta l'articolo

Si è svolto sabato 18 gennaio a Roma il campionato Nazionale categoria Cadetti di scherma, per la gara di sciabola maschile, 30 pedane installate per la kermesse più importante dell’anno per questa categoria.

Ottima prova di Domenico Russo della polisportiva Podjgym Avellino, ritornato in gara dopo le vicissitudini accadute nel novembre scorso, che lo ha fatto rallentare gli allenamenti, due assalti importanti vinti nella fase a gironi entrambi per 5-1, qualificandosi per le fasi ad eliminazione diretta . Soddisfazione per il maestro Carmelo Alvino che ha visto in pedana un ottimo Domenico Russo dopo una lunga sosta dagli allenamenti e gare, l’irpino ha dovuto competere contro atleti più allenati e blasonati, però i risultati sono promettenti e sicuramente si vedrà ancora Domenico Russo calcare

pedane internazionali.

