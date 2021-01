IRPINIA. Scompare 69enne da Prata P.U. Chi l’ha visto contatti i familiari

Domenico, muratore in pensione, vive a Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino, con i figli che hanno allertato le forze dell’ordine perchè nella serata di venerdì 8 gennaio, si è allontanato a piedi e non ha più dato sue notizie. Domenico ha con sé i documenti e il cellulare che però risulta spento. Una telecamera a circa 300 metri da casa lo ha inquadrato mentre si incamminava verso la stazione, dove però passano pochissimi treni, nella direzione del ponte che sovrasta il fiume Sabato. Allertata anche la trasmissione Tv di Raitre “Chi l’ha visto”. Chi è in grado di dare notizie può rivolgersi alle forze dell’ordine.