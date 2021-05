IRPINIA. Scompare da casa a 96 anni, ritrovata sana e salva

I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla tarda serata di ieri 21 maggio, erano impegnati nelle ricerche di un’anziana donna di 96 anni, che si è allontanata da casa in contrada Castello ad Atripalda. Per tutta la notte e dalle prime luci di oggi 22 maggio, le ricerche sono continuate anche con il nucleo cinofilo e con l’elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano, oltre che con le squadre terrestri.

La donna è stata ritrovata mentre era intenta a fare una fascina di legna, che aveva anche legato con cura e che teneva ancora sotto il braccio. La donna è stata portata in via Serino sempre ad Atripalda dai Vigili del Fuoco di Avellino, ed è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche.

