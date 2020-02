La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 15″00 di oggi 22 febbraio, è intervenuta a Pietradefusi, sulla SS 7 Appia, al Km. 289,700, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto rimanevano ferite due persone, le quali venivano affidate ai sanitari del 118 intervenuti, che ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza.

