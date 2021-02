IRPINIA. SETTE PASSI PER UN SORRISO, DOMANI LA CONSEGNA DELLE DONAZIONI

Si ricorda l’appuntamento per domani, venerdì 5 febbraio alle ore 10:00, presso il Carrefour Market di Torrette di Mercogliano, dove il senologo dottor Carlo Iannace e le associazioni che hanno contribuito alla raccolta fondi “Sette passi per un sorriso”, incontreranno i rappresentanti delle associazioni irpine “Noi, un sorriso e gli autismi Onlus”, “cre.Aba Onlus”, “Centro Giada Odv”, “Il fiorellino e la tartaruga” e della cooperativa sociale “Il giardino dei libri” di Battipaglia. A tali associazioni, che sostengono i bambini autistici e le loro famiglie, sarà consegnata parte delle donazioni raccolte con l’iniziativa delle palline rosa e blu di Natale. Un’altra parte del ricavato sarà, invece, donata al presidio Ospedaliero Oncologico “Pausilipon-Santobono” di Napoli, per regalare ancora nuovi sorrisi a bambini e ragazzi.

Saranno presenti anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, e il vice direttore della Caritas diocesana di Avellino, Don Vitaliano Della Sala.

