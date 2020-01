IRPINIA SISTEMA TURISTICO, I commercialisti al fianco delle imprese. Tedesco: opportunità concreta di sviluppo

“Irpinia Sistema Turistico rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo per il territorio. La proroga dei termini per l’adesione al progetto aiuterà ad organizzarsi al meglio per non perdere l’importante opportunità”.

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili in provincia di Avellino, Francesco Tedesco, commenta favorevolmente lo slittamento dei termini al 7 febbraio, sollecitato dallo stesso Ordine professionale, per aderire all’iniziativa nata dal partenariato promosso da Confindustria Avellino e Federalberghi Avellino, insieme a Confartigianato.

Obiettivo del progetto “Irpinia Sistema Turistico” è promuovere la nascita di un sistema territoriale che organizzi le attività economiche, i beni materiali e immateriali, le risorse umane e naturali al fine di creare una nuova destinazione turistica attraverso un contratto di rete tra gli operatori.

L’iniziativa è destinata a diversi operatori che, direttamente o indirettamente, si interfacciano con il comparto turistico con importi minimi di investimento dai 200mila euro in poi e con un’agevolazione che può coprire il 75% delle spese.

Alla manifestazione di interesse possono partecipare le imprese appartenenti a diversi settori: dalle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di ristorazione, alle attività artistiche, sportive e di intrattenimento, fino alle agenzie di viaggio, noleggio mezzi, centri benessere e lavanderie industriali.

Raccolte le manifestazioni di interesse le associazioni di categorie, organizzate in partenariato, promuoveranno la costituzione di un contratto di rete finalizzato ad attivare i fondi messi a disposizione da Invitalia, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico.

“Come Ordine – precisa Tedesco – siamo pronti a fare la nostra parte, guidando le imprese interessate ad investire in Irpinia. Il turismo rappresenta una potenzialità importante, rimasta fino ad oggi inespressa. Con “Irpinia Sistema Turistico” – conclude Tedesco – ci sono finalmente le condizioni giusti per avviare un nuovo processo di sviluppo”.

La disponibilità dell’Ordine professionale guidato da Tedesco è stata accolta con favore dal Presidente di Confindustria Avellino Giuseppe Bruno che parla di “un’ulteriore sinergia, in aggiunta a quella tra le associazioni di categoria. E’ importante che gli Ordini Professionali siano al nostro fianco”. Il suo auspicio è che anche altri ordini professionali, a partire da Ingegneri e Architetti, possano cogliere l’occasione e sostenere l’iniziativa.

