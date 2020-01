Irpinia Sistema Turistico, prorogata al 7 febbraio la scadenza per proporre le istanze

E’ stata procrastinata al prossimo 7 febbraio la scadenza per proporre le istanze relative al progetto Irpinia Sistema Turistico. Il piano è promosso dalle associazioni di categoria Confindustria Avellino, Confartigianato Avellino e Federalberghi Avellino e sta registrando consensi nel corso delle tappe sul territorio per illustrarne i contenuti. L’obiettivo è di favorire la nascita di un sistema territoriale che organizzi le attività economiche, i beni materiali e immateriali, le risorse umane e naturali al fine di creare una nuova destinazione turistica attraverso un contratto di rete tra gli operatori. La modalità operativa è quella di un disciplinare di definizione di un marchio di qualità della rete e del sistema, e l’organizzazione di uno o più club di prodotto. In tale ottica le associazioni di categoria riunite in partenariato stanno raccogliendo le manifestazioni di interesse di operatori economici con sede operativa nella provincia di Avellino, che intendono aderire al programma di azione per poi predisporre una proposta di Contratto di Sviluppo Turistico anche nelle Varianti di Accordo di programma o di Accordo di Sviluppo.

Nei giorni scorsi è arrivata al partenariato la richiesta dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Avellino di poter coinvolgere operatori economici seguiti dai propri iscritti, con maggiore tempo a disposizione. La richiesta è stata prontamente accolta. Seguiranno nei prossimi giorni altri momenti di confronto

