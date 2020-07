Irpiniambiente ha comunicato che da domani 4 Luglio, per danni allo STIR,per un guasto improvviso, sarà sospesa la raccolta della frazione indifferenziata in tutti i comuni. Si sta cercando di attenuare i disagi per cerca un giorno suppletivo, per procedere al ritiro della frazione indifferenziata.

