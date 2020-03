Incidente agricolo questa mattina in Irpinia dove un uomo di 72 anni è morto.Il dramma si è materializzato in un fondo agricolo di Cesinali (AV). La vittima, per cause in corso di accertamento, è rimasta impigliata tra le lame del mezzo agricolo che stava utilizzando per effettuare dei lavori nel suo terreno. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Avellino, 118 e Vigili del Fuoco.

