Incidente stradale mortale a Montefalcione (AV) si è verificato qualche ora fa in via Zuppino: un 37enne del posto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Lancia Lybra che si ribaltava. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A bordo della berlina non vi erano altre persone. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

