Greci. Uomo scomparso da casa, famiglia cerca aiuto. Ecco di chi si tratta

Da giovedì 22 ottobre non si hanno più notizie di Salvatore Vara, 83 anni di Greci (Av). L’uomo era insieme ad uno dei suoi figli, che nel frattempo stava raccogliendo alcune pietre con altri amici, in località Ripitella (a ridosso della SS 90 delle Puglie) nel comune di Greci. L’uomo sarebbe dovuto rimanere in auto ad attenderlo, ma dopo cinque minuti, suo figlio di ritorno da quel fondo, non lo ha più trovato. Da qui l’allarme e le ricerche con elicotteri dell’aeronautica militare e della polizia di stato, droni, battute nei boschi e nei campi a piedi e con l’ausilio di più coppie di unità cinofile, sommozzatori, gruppo alpino e speleologico, vigili del fuoco, protezione civile, cani molecolari.

Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare il numero: 3403745667.

SCOMPARSO

SALVATORE VARA (DETTO SILVIO)

NATO IL: 28/04/1937

ETÀ: 83 ANNI

STATURA: 1,80

CORPORATURA: ROBUSTA

SCOMPARSO DA: GRECI (AV)

Al momento della scomparsa, avvenuta il 22 ottobre 2020 intorno alle 15:30, indossava jeans, camicia e maglia grigia.

