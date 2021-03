IRPINIA. Vertenza Sidigas, Fiordellisi (Cgil): «Tutelare i lavoratori»

Sulla vicenda della Sidigas e dell’ex patron della società e di tutte le altre a esse collegate si giocano tante dichiarazioni. L’interesse primario di un sindacato confederale in società di servizi è la tutela dei lavoratori, del Lavoro dignitoso, svolto in sicurezza rispettando i crismi della prevenzione ed il corretto rapporto economico con gli utenti cittadini.

Bene tutte queste cose sembrano perdersi come pure sembrano perdersi i vari capi di imputazione, chiarendo che sino al giudizio finale sono accuse, ma su queste cose si stanno affastellando criticità che pagheranno i lavoratori se non si liberano dal “giogo” padronale e decidono di seguire il Lavoro dignitoso e in sicurezza che rispetta tutte le prescrizioni di prevenzione e sicurezza dei lavoratori ed utenti.

Di questo dovremmo parlare e da questo come sindacati dovremmo svolgere il ruolo per far capire agli utenti e ai lavoratori la gravità della loro situazione, e non rincorrere o far vedere la luna nel pozzo.

L’ altro Ieri su ordine della procura di Napoli si sono notificati sequestri e fatte ulteriori verifiche che dovrebbero farci essere più attenti al bene comune e non al particolare di convenienza del singolo, che poi si deve stare alla verifica dei reati contestati. Quindi dalla parte del territorio e dei lavoratori e del lavoro e non dalla parte dell’ex potente di turno che ancora oggi ha tanti, troppi ancoraggi e “amici” che non fanno bene al sindacato, al territorio e all’azienda. I “patronage” con il famihlia mo amorale hanno rovinato il Mezzogiorno d’Italia è ancora lo fanno, lo voglio ricordare il giorno della memoria per le vittime innocenti delle Mafie.

