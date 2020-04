IRPINIA. Vigili del Fuoco a lavoro per l’emergenza freddo

Oggi primo aprile, l’Irpinia è stata interessata da una perturbazione a carattere nevoso. I Vigili del Fuoco di Avellino, dalle prime ore della giornata, hanno effettuato diversi interventi riguardanti soprattutto alberi e rami pericolanti, in taluni casi caduti anche sulla sede stradale. Due gli interventi per questa tipologia effettuati ad Altavilla Irpina, uno sulla SS 88, e uno in contrada Ponte Dei Santi. Ad Avellino sono stati rimossi dei rami in via San Tommaso, ed in contrada Pignatelli. Altro intervento per un albero caduto, è stato svolto a San Potito Ultra, in contrada Tirone. Tranne questi interventi, al momento non si segnalano particolari criticità, neanche in alta Irpinia.

