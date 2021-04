Irpiniavventura, un’associazione nata per promuovere sport e ambiente

Irpiniavventura è un’associazione sportiva dilettantistica, che ha lo scopo di promuovere l’attività sportiva legata a particolari discipline di montagna quali l’escursionismo estivo ed invernale, il trekking, la mountain bike, arrampicata, l’orientamento, ciaspolate ,sci alpinismo,speleologia ,i viaggi e non da ultimo la didattica e le attività per ragazzi.

Denominatore comune è la “lentezza del viaggio”, per assaporare a pieno quello che l’ambiente attraversato ci offre. Siamo convinti che una migliore qualità della vita futura passi attraverso il riappropriarsi di tempi lenti, per ragionare e apprezzare il presente. Oltre a questo c’è l’aspetto non assolutamente secondario della cultura di montagna, che l’associazione si impegna a trasmettere ai propri soci in tutte le sue forme: dagli aspetti naturalistici a quelli etnografici. Nel nostro piccolo inoltre, cerchiamo di far conoscere alle persone che accompagniamo un certo tipo di montagna, che è quella che ci piace e quella che vorremmo. Le nostre escursioni oltre ad attraversare splendidi luoghi montani, vogliono anche avere un occhio curioso! Per cui proveremo ad entrare in sintonia con l’ambiente attraversato cercando di scoprire tutti i suoi aspetti, sia naturalistici che culturali. Siamo convinti che le discipline e le attività che proponiamo possano aiutare ad acquisire una maggiore consapevolezza del territorio montano e collinare in cui ci troviamo, oltre a contribuire al raggiungimento di un benessere psicofisico per le persone che camminano con noi, di tutte le fasce d’età.

PERCHE ASSOCIARSI?

– Diventando socio (quindi “sposando” i fini associativi e partecipando attivamente alla vita dell’associazione) avrai diritto ad una copertura assicurativa RC e infortuni per tutto l’anno e per tutte le attività proposte dall’associazione: potrai quindi decidere di prendere parte ad una gita con più serenità.

–Numerose convenzioni e trattamenti particolari con negozi e altre realtà, semplicemente presentando la nostra tessera

–Garanzia di avere con te un professionista qualificato e in regola con le leggi vigenti, per gestire anche le difficoltà e i pericoli presenti nelle uscite.

–Possibilità di conoscere persone che hanno la tua stessa passione, famiglie con cui condividere una giornata, convivialità nel mangiare o bere insieme.

–Per iscriversi bisogna fare domanda su apposito modulo predisposto, che trovi di seguito, e attenderne l’accettazione. Al socio verrà rilasciata una tessera associativa valevole un anno di attività

Ed ecco le tipologie di tessera per l’anno associativo 2021\2022

TESSERA ANNUALE: 25 Euro

(assicurazione +tesseramento +accesso a tutte le escursioni organizzate)

TESSERA UNDER 13: 15 Euro

(assicurazione +tesseramento +accesso a tutte le escursioni organizzate)

TESSERA GIORNALIERA: 13 Euro

(assicurazione giornaliera + accesso ad un’attività organizzate a tua scelta)

Ps: il contributo può variare in base all’affitto dell’attrezzatura e dal tipo di attività.

info e-mail: irpiniavventura@libero.it cell: 328 1532726 (Antonio)

cell: 320 5790650 (Felice)

cell :333 7814914 (Vincenzo)

cell : 340 2676531 (Andrea)

